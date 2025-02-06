Более трети боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 85 авиаударов и совершил более 5800 обстрелов украинских позиций.

90 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, более трети - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 6 февраля и показали карту боевых действий за 5 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 134 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2293 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского.

На Сиверском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Спирного, Сиверска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили три атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили девять атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 54 авиационных удара, с применением 78 управляемых бомб, а также совершил 415 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ06.02.25, 07:31 • 18206 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
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