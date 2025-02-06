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рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9608 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российской армии за минувшие сутки. Враг потерял 1240 военных, 46 артиллерийских систем и 16 боевых бронированных машин.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1240 военных. Также украинские защитники уничтожили 46 артиллерийских систем и 16 боевых бронированных машин врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава - 845310 (+1240) человек ликвидировано
    • танков - 9965 (+18)
      • боевых бронированных машин - 20737 (+16)
        • артиллерийских систем - 22753 (+46)
          • РСЗВ - 1271 (+2)
            • средства ППО - 1055 (+2)
              • самолетов - 369 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24185 (+83)
                    • крылатые ракеты - 3054 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 36211 (+133)
                            • специальная техника - 3737 (+2)

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

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                              Война
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                              vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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