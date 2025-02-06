рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1240 военных. Также украинские защитники уничтожили 46 артиллерийских систем и 16 боевых бронированных машин врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

личного состава - 845310 (+1240) человек ликвидировано

танков - 9965 (+18)

боевых бронированных машин - 20737 (+16)

артиллерийских систем - 22753 (+46)

РСЗВ - 1271 (+2)

средства ППО - 1055 (+2)

самолетов - 369 (0)

вертолетов - 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24185 (+83)

крылатые ракеты - 3054 (0)

корабли / катера - 28 (0)

подводные лодки - 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн - 36211 (+133)

специальная техника - 3737 (+2)

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Напомним

Силы обороны Украины имели успех под Покровском к юго-западу от города. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Курахово и также возле Покровска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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