рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российской армии за минувшие сутки. Враг потерял 1240 военных, 46 артиллерийских систем и 16 боевых бронированных машин.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1240 военных. Также украинские защитники уничтожили 46 артиллерийских систем и 16 боевых бронированных машин врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - 845310 (+1240) человек ликвидировано
- танков - 9965 (+18)
- боевых бронированных машин - 20737 (+16)
- артиллерийских систем - 22753 (+46)
- РСЗВ - 1271 (+2)
- средства ППО - 1055 (+2)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24185 (+83)
- крылатые ракеты - 3054 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 36211 (+133)
- специальная техника - 3737 (+2)
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
Силы обороны Украины имели успех под Покровском к юго-западу от города. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Курахово и также возле Покровска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
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