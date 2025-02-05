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Почти половина от общего количества: Силы обороны в 2024 году поразили 13 тыс. артсистем оккупантов - Сырский

Почти половина от общего количества: Силы обороны в 2024 году поразили 13 тыс. артсистем оккупантов - Сырский

Киев  •  УНН

 • 10280 просмотра

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За первые месяцы 2024 года ВСУ уничтожили 13 тысяч артиллерийских систем оккупантов. Это составляет почти половину от общего количества потерянных систем рф за все время войны.

В 2024 году подразделения Сил обороны поразили 13 тыс. артсистем оккупантов, что составляет почти половину от общего количества утраченных систем россиян. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, передает УНН.

Одной из приоритетных задач оборонительной операции является уничтожение вражеской артиллерии. Только за 2024 год было поражено 13 тыс. артиллерийских систем противника. Это больше, чем вместе за два предыдущих года полномасштабного вторжения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом россия потеряла почти 23 тыс. артиллерийские системы, а также 1269 РСЗО оккупантов.

Напомним

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1140 оккупантов, 9 танков, 12 ББМ и другую военную технику.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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