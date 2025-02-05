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Майже половина від загальної кількості: Сили оборони у 2024 році уразили 13 тис. артсистем окупантів - Сирський

Київ • УНН

 • 68674 перегляди

За перші місяці 2024 року ЗСУ знищили 13 тисяч артилерійських систем окупантів. Це становить майже половину від загальної кількості втрачених систем рф за весь час війни.

У 2024 році підрозділи Сил оборони уразили 13 тис. артсистем окупантів, що становить майже половину від загальної кількості втрачених систем росіян. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.

Однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Лише за 2024 рік було уражено 13 тис. артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом росія втратила майже 23 тис. артилерійські системи, а також 1269 РСЗВ окупантів.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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