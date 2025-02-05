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Ще плюс 1140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 27072 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу техніку, загальні втрати РФ сягають 844070 військових.

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 05 лютого Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 844070 (+1140) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9947 (+9)
      • бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)
        • артилерійських систем ‒ 22707 (+52)
          • РСЗВ ‒ 1269 (0)
            • засоби ППО ‒ 1053 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24102 (+99)
                    • крилаті ракети ‒ 3054 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36078 (+157)
                            • спеціальна техніка ‒ 3735 (+2)

                              Дані уточнюються.

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