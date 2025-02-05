Ще плюс 1140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 05 лютого Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 844070 (+1140) осіб ліквідовано

танків ‒ 9947 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)

артилерійських систем ‒ 22707 (+52)

РСЗВ ‒ 1269 (0)

засоби ППО ‒ 1053 (0)

літаків ‒ 369 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24102 (+99)

крилаті ракети ‒ 3054 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36078 (+157)

спеціальна техніка ‒ 3735 (+2)

Дані уточнюються.

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