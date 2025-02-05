Ще плюс 1140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу техніку, загальні втрати РФ сягають 844070 військових.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 05 лютого Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 844070 (+1140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9947 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 20721 (+12)
- артилерійських систем ‒ 22707 (+52)
- РСЗВ ‒ 1269 (0)
- засоби ППО ‒ 1053 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24102 (+99)
- крилаті ракети ‒ 3054 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36078 (+157)
- спеціальна техніка ‒ 3735 (+2)
Дані уточнюються.
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