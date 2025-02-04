Зеленський: Україна не піде на компроміси щодо територій, але готова до дипломатії

Україна не визнає російську окупацію територій та не піде на жодні юридичні компроміси щодо суверенітету держави. Водночас Україна готова до завершення гарячої фази війни, використовуючи як військові, так і дипломатичні інструменти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану, передає УНН.

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"Ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде", - сказав Зеленський.

Так, ми знаємо, що це тимчасово окуповані території, тому вони тимчасово, а отже, юридично, незважаючи на закон Маршалла і незважаючи на бажання путіна та інших, ми ніколи не визнаємо ці території російськими. Це не питання компромісу чи не компромісу. У питанні суверенітету держави не може бути компромісів - зазначив Президент України.

За словами Зеленського, нинішня військова підтримка від партнерів недостатня для повного звільнення окупованих територій, однак це не означає, що Україна від них відмовиться. Він також підкреслив, що повернення територій можливе шляхом комбінованого підходу — військового тиску на фронті та дипломатичних зусиль.

На жаль, та підтримка, яка надається нашими партнерами, недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити путіна з наших територій. Ми будемо повертати. Так, це може бути комбінований підхід…Ми не порушили жодного аспекту міжнародного права, і в будь-якому випадку ми абсолютно праві в цій ситуації, тому все повернеться - заявив Володимир Зеленський.

"Жодних юридичних компромісів щодо територій не буде. Що стосується інших речей, то я буду відвертим. Якщо хтось запитує, до чого готова Україна, то Україна готова в першу чергу до завершення гарячої фази війни. Ми не будемо такими, якими ніхто в світі не хоче, тому що давайте будемо чесними" - додав Глава держави.

Нагадаємо

Президент України розкрив втрати обох сторін у війні. За його словами, рф втратила близько 350 тисяч військових, а Україна - 45 100 захисників.

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