Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

ukenru
Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
21:04 • 19106 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
16:05 • 81816 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 92970 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 100127 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 98468 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 98282 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 98217 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 117805 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 111497 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 114283 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На что чаще всего тратят "зимнюю тысячу" - новые данные

На что чаще всего тратят "зимнюю тысячу" - новые данные

4 февраля, 12:17 • 41265 просмотра
На отключение света влияют атаки рф, а не температура - Галущенко

На отключение света влияют атаки рф, а не температура - Галущенко

4 февраля, 12:20 • 23974 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 97713 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 77357 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 74566 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 117801 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 136774 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 166869 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 160030 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 160176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 74566 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 77357 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 97713 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 112142 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 111881 просмотра
Актуальное
Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

Киев  •  УНН

 • 4663 просмотра

Read in English

Президент заявил о невозможности компромиссов относительно суверенитета Украины. Зеленский подчеркнул готовность к завершению горячей фазы войны через военные и дипломатические инструменты.

Украина не признает российскую оккупацию территорий и не пойдет ни на какие юридические компромиссы относительно суверенитета государства. В то же время Украина готова к завершению горячей фазы войны, используя как военные, так и дипломатические инструменты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

Детали 

"Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет", - сказал Зеленский.

Да, мы знаем, что это временно оккупированные территории, поэтому они временно, а значит, юридически, несмотря на закон Маршалла и несмотря на желание Путина и других, мы никогда не признаем эти территории российскими. Это не вопрос компромисса или не компромисса. В вопросе суверенитета государства не может быть компромиссов

- отметил Президент Украины.

По словам Зеленского, нынешняя военная поддержка от партнеров недостаточна для полного освобождения оккупированных территорий, однако это не означает, что Украина от них откажется. Он также подчеркнул, что возвращение территорий возможно путем комбинированного подхода - военного давления на фронте и дипломатических усилий.

К сожалению, та поддержка, которая предоставляется нашими партнерами, недостаточна для того, чтобы мы могли полностью вытеснить путина с наших территорий. Мы будем возвращать. Да, это может быть комбинированный подход...Мы не нарушили ни одного аспекта международного права, и в любом случае мы абсолютно правы в этой ситуации, поэтому все вернется

- заявил Владимир Зеленский.

"Никаких юридических компромиссов по территориям не будет. Что касается других вещей, то я буду откровенным. Если кто-то спрашивает, к чему готова Украина, то Украина готова в первую очередь к завершению горячей фазы войны. Мы не будем такими, какими никто в мире не хочет, потому что давайте будем честными", - добавил Глава государства.

Напомним

Президент Украины раскрыл потери обеих сторон в войне. По его словам, рф потеряла около 350 тысяч военных, а Украина - 45 100 защитников.

Зеленский: "Если Украину не готовы принять в НАТО, то дайте ядерное оружие"04.02.25, 18:46 • 20219 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы