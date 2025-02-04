Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

Украина не признает российскую оккупацию территорий и не пойдет ни на какие юридические компромиссы относительно суверенитета государства. В то же время Украина готова к завершению горячей фазы войны, используя как военные, так и дипломатические инструменты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

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"Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет", - сказал Зеленский.

Да, мы знаем, что это временно оккупированные территории, поэтому они временно, а значит, юридически, несмотря на закон Маршалла и несмотря на желание Путина и других, мы никогда не признаем эти территории российскими. Это не вопрос компромисса или не компромисса. В вопросе суверенитета государства не может быть компромиссов - отметил Президент Украины.

По словам Зеленского, нынешняя военная поддержка от партнеров недостаточна для полного освобождения оккупированных территорий, однако это не означает, что Украина от них откажется. Он также подчеркнул, что возвращение территорий возможно путем комбинированного подхода - военного давления на фронте и дипломатических усилий.

К сожалению, та поддержка, которая предоставляется нашими партнерами, недостаточна для того, чтобы мы могли полностью вытеснить путина с наших территорий. Мы будем возвращать. Да, это может быть комбинированный подход...Мы не нарушили ни одного аспекта международного права, и в любом случае мы абсолютно правы в этой ситуации, поэтому все вернется - заявил Владимир Зеленский.

"Никаких юридических компромиссов по территориям не будет. Что касается других вещей, то я буду откровенным. Если кто-то спрашивает, к чему готова Украина, то Украина готова в первую очередь к завершению горячей фазы войны. Мы не будем такими, какими никто в мире не хочет, потому что давайте будем честными", - добавил Глава государства.

Напомним

Президент Украины раскрыл потери обеих сторон в войне. По его словам, рф потеряла около 350 тысяч военных, а Украина - 45 100 защитников.

Зеленский: "Если Украину не готовы принять в НАТО, то дайте ядерное оружие"