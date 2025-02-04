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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: "Если Украину не готовы принять в НАТО, то дайте ядерное оружие"

Зеленский: "Если Украину не готовы принять в НАТО, то дайте ядерное оружие"

Киев  •  УНН

 • 11365 просмотра

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Президент Украины заявил, что стране нужна защита на время ожидания вступления в НАТО. Среди вариантов - ядерное оружие, ракетные системы или контингент военных других стран.

Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока будет продолжаться вступление в НАТО. Это может быть ядерное оружие, ракетные системы, финансирование украинской армии, а также контингент военных других стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

НАТО - это не сегодня, а когда-то в будущем, тогда весь этот процесс, когда мы идем в НАТО, все это время, когда мы ждем, сколько бы это ни длилось и, к сожалению, не зависит от нас, если этот процесс затянется на годы или десятилетия не из-за нас, а из-за партнеров, тогда у нас возникает абсолютно справедливый вопрос, что будет защищать нас от этого зла все это время на этом пути, какой пакет поддержки, какие ракеты нам дадут, дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть дадут нам ядерное оружие

- сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что ядерное оружие сможет сдерживать россию определенный период.

"Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить россию, я в этом не уверен, но думаю, что это бы помогло. В противном случае, какие ракеты могут остановить ядерные ракеты россии? Это риторический вопрос. Поэтому давайте сделаем это следующим образом. Верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеров, помогите нам финансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны. Если мы говорим об этом, хорошо, но тут возникает вопрос, о котором я вам говорил, если мы не в НАТО. Почему он (путин - ред.) на нашей земле? Если мы не в НАТО и Америка говорит, что мы не готовы принять Украину в НАТО. Тогда по логике путин должен полностью отойти с нашей территории, это логично. Тогда мы будем говорить обо всем остальном, финансовой компенсации за все потери, которые мы понесли. Логика должна быть, какая? "Он вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся вон с нашей земли", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что отказ от ядерного оружия был нелогичным шагом под давлением США и россии. По его словам, Украина фактически обменяла ядерное оружие на войну вместо реальных гарантий безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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