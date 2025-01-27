“Це було тупо, нелогічно і дуже безвідповідально”: Зеленський про відмову України від ядерної зброї

США та росія змусили Україну відмовитись від ядерної зброї, що було абсолютно нелогічно і дуже безвідповідально. Україна обміняла ядерну зброю на війну. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, передає УНН.

Ми говорили про Будапештський меморандум і він (Трамп - ред.) чув мою позицію. Моя позиція… напевно, вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було поступати ні з Україною, ні з Європою, тому що Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати, чи не треба. На мою думку не треба, судячи з того, що на нас напали, але навіть, якщо ви вирішили, або політика США і росії була об’єднана на той час і примусили Україну віддавати ядерну зброю. Я вважаю, що це просто було, як мінімум небезпечно, поміняти нінащо це. Треба було міняти це на реальні гарантії безпеки, а тоді це було НАТО - сказав Зеленський.

Він наголосив, що НАТО і нині залишається єдиною гарантією безпеки для України.

"У мирний час це НАТО, а в час війни це сильна армія. Якщо я б і міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, незважаючи на його велич, його територію, армію. Я вважаю, що це було тупо, нелогічно і дуже безвідповідально отак міняти. Те, що на Україну тоді впливали більші країни, більші економіки, то було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна обміняла ядерну зброю на війну.

Нагадаємо

Раніше Зеленський наголошував, що Будапештський меморандум, який був підписаний 5 грудня 1994 року, довів, що він жодного дня цей не працював, тому кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо, а потрібні дієві гарантії.