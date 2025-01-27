“Це було тупо, нелогічно і дуже безвідповідально”: Зеленський про відмову України від ядерної зброї
Київ • УНН
Президент України заявив, що відмова від ядерної зброї була нелогічним кроком під тиском США та росії. За його словами, Україна фактично обміняла ядерну зброю на війну замість реальних гарантій безпеки.
США та росія змусили Україну відмовитись від ядерної зброї, що було абсолютно нелогічно і дуже безвідповідально. Україна обміняла ядерну зброю на війну. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, передає УНН.
Ми говорили про Будапештський меморандум і він (Трамп - ред.) чув мою позицію. Моя позиція… напевно, вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було поступати ні з Україною, ні з Європою, тому що Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати, чи не треба. На мою думку не треба, судячи з того, що на нас напали, але навіть, якщо ви вирішили, або політика США і росії була об’єднана на той час і примусили Україну віддавати ядерну зброю. Я вважаю, що це просто було, як мінімум небезпечно, поміняти нінащо це. Треба було міняти це на реальні гарантії безпеки, а тоді це було НАТО
Він наголосив, що НАТО і нині залишається єдиною гарантією безпеки для України.
"У мирний час це НАТО, а в час війни це сильна армія. Якщо я б і міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, незважаючи на його велич, його територію, армію. Я вважаю, що це було тупо, нелогічно і дуже безвідповідально отак міняти. Те, що на Україну тоді впливали більші країни, більші економіки, то було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти", - додав Зеленський.
Президент зазначив, що Україна обміняла ядерну зброю на війну.
Нагадаємо
Раніше Зеленський наголошував, що Будапештський меморандум, який був підписаний 5 грудня 1994 року, довів, що він жодного дня цей не працював, тому кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо, а потрібні дієві гарантії.