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"Это было тупо, нелогично и очень безответственно": Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия

"Это было тупо, нелогично и очень безответственно": Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия

Киев  •  УНН

 • 3208 просмотра

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Президент Украины заявил, что отказ от ядерного оружия был нелогичным шагом под давлением США и россии. По его словам, Украина фактически обменяла ядерное оружие на войну вместо реальных гарантий безопасности.

США и россия заставили Украину отказаться от ядерного оружия, что было абсолютно нелогично и очень безответственно. Украина обменяла ядерное оружие на войну. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.

Мы говорили о Будапештском меморандуме и он (Трамп - ред.) слышал мою позицию. Моя позиция... наверное, она отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой, потому что Украина отдавала ядерное оружие. Я не претендую на то, что надо было отдавать или не надо. По моему мнению не надо, судя по тому, что на нас напали, но даже если вы решили, или политика США и россии была объединена в то время и заставили Украину отдавать ядерное оружие. Я считаю, что это просто было, как минимум опасно, поменять ни на что это. Надо было менять это на реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что НАТО и сейчас остается единственной гарантией безопасности для Украины.

"В мирное время это НАТО, а во время войны это сильная армия. Если я бы и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, его территорию, армию. Я считаю, что это было тупо, нелогично и очень безответственно так менять. То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать, но надо уметь отказывать", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина обменяла ядерное оружие на войну.

Напомним

Ранее Зеленский отмечал, что Будапештский меморандум, который был подписан 5 декабря 1994 года, доказал, что он ни одного дня этот не работал, поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно, а нужны действенные гарантии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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