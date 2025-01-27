"Это было тупо, нелогично и очень безответственно": Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия

США и россия заставили Украину отказаться от ядерного оружия, что было абсолютно нелогично и очень безответственно. Украина обменяла ядерное оружие на войну. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.

Мы говорили о Будапештском меморандуме и он (Трамп - ред.) слышал мою позицию. Моя позиция... наверное, она отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой, потому что Украина отдавала ядерное оружие. Я не претендую на то, что надо было отдавать или не надо. По моему мнению не надо, судя по тому, что на нас напали, но даже если вы решили, или политика США и россии была объединена в то время и заставили Украину отдавать ядерное оружие. Я считаю, что это просто было, как минимум опасно, поменять ни на что это. Надо было менять это на реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО