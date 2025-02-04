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Зеленський: "Якщо Україну не готові прийняти в НАТО, то дайте ядерну зброю"

Зеленський: "Якщо Україну не готові прийняти в НАТО, то дайте ядерну зброю"

Київ • УНН

 • 42920 перегляди

Президент України заявив, що країні потрібен захист на час очікування вступу до НАТО. Серед варіантів - ядерна зброя, ракетні системи або контингент військових інших країн.

Україні необхідно мати власний захист в той період, поки триватиме вступ до НАТО. Це може бути ядерна зброя, ракетні системи, фінансування української армії, а також контингент військових інших країн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану, передає УНН.

НАТО - це не сьогодні, а колись у майбутньому, тоді весь цей процес, коли ми йдемо до НАТО, весь цей час, коли ми чекаємо, скільки б це не тривало і, на жаль, не залежить від нас, якщо цей процес затягнеться на роки чи десятиліття не через нас, а через партнерів, тоді у нас виникає абсолютно справедливе питання, що буде захищати нас від цього зла весь цей час на цьому шляху, який пакет підтримки, які ракети нам дадуть, чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай дадуть нам ядерну зброю

- сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що ядерна зброя зможе стримувати росію певний період.

"Чи дадуть вони нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити росію, я в цьому не впевнений, але думаю, що це б допомогло. В іншому випадку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети росії? Це риторичне питання. Тож давайте зробимо це наступним чином. Поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнерів, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні. Якщо ми говоримо про це, добре, але тут виникає питання, про яке я вам говорив, якщо ми не в НАТО. Чому він (путін - ред.) на нашій землі? Якщо ми не в НАТО і Америка каже, що ми не готові прийняти Україну в НАТО. Тоді за логікою путін повинен повністю відійти з нашої території, це логічно. Тоді ми будемо говорити про все інше, фінансову компенсацію за всі втрати, які ми понесли. Логіка повинна бути, яка? "Він вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України заявив, що відмова від ядерної зброї була нелогічним кроком під тиском США та росії. За його словами, Україна фактично обміняла ядерну зброю на війну замість реальних гарантій безпеки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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