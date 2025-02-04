КНДРівці не беруть участі в бойових діях на курщині - розвідка Південної Кореї 

Північнокорейські війська, які були розгорнуті для підтримки рф на курщині, як видається, не беруть участі в бойових діях з середини січня, повідомило у вівторок розвідувальне агентство Південної Кореї, пише УНН з посиланням на Yonhap News.

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Південнокорейська Національна розвідувальна служба (НРС) підтвердила розвідувальні дані, які узгоджуються з нещодавнім повідомленням The New York Times. Видання, посилаючись на українських і американських посадовців, зазначило, що північнокорейські солдати, які воювали разом із російськими військами проти України, були відкликані з передової в середині січня через значні втрати.

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З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській курській області, беруть участь у бойових діях - заявили у НРС.

Розвідка Південної Кореї підтвердила цю інформацію, зазначивши, що однією з можливих причин відсутності північнокорейських військових є значні втрати. Водночас тривають зусилля для встановлення точної причини їхнього відведення.

Нагадаємо

Раніше видання The New York Times повідомляло, що за три місяці чисельність північнокорейців на фронті російсько-української війни скоротилася - протягом декількох тижнів, найманці з КНДР не були помічені на фронті.