Солдатів КНДР відвели з Курщини, але можуть повернути: росіяни, напевно, знайдуть нові способи їх розгортання - NYT

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Київ • УНН

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Військовослужбовці КНДР були відведені з лінії фронту після важких втрат та дезорганізації. За три місяці їх чисельність скоротилася вдвічі, але США припускають можливість їх повернення після додаткового навчання.

За три місяці чисельність північнокорейців на фронті російсько-української війни скоротилася - упродовж декількох тижнів, найманці з КНДР не були помічені на фронті. Американські чиновники припускають, що військовослужбовці КНДР потребують додаткового навчання і, можвливо, їх повернуть лінію фронту через деякий час.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Північнокорейські солдати, які приєдналися до зс рф у битві проти українських військ, були відведені з лінії фронту після того, як зазнали важких втрат, пише NYT із посиланням на українських та американських офіційних осіб.

Північнокорейські війська не були помічені на фронті вже близько двох тижнів, повідомили офіційні особи на умовах анонімності.

За даними Головнокомандуючого ЗС України, генерала Олександра Сирського, - за три місяці чисельність північнокорейців на фронті скоротилася вдвічі. Хоча раніше прибуття близько 11 000 північнокорейських військових до рф в листопаді 2024 року викликало певну тривогу в Україні, зокрема серед союзників України на Заході.

Наразі ідеться про дезорганізацію у лавах військовослужбовців з КНДР та відсутність їх згуртованості з російськими підрозділами - це також призвело до втрат.

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З моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були залишені напризволяще, просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити, за словами українських чиновників і військ на передовій.

Американські чиновники роблять висновок, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту скоріше за все не буде постійним. 

Цілком можливо що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

- кажуть представники США.

Тим часом українські війська розпочали новий наступ у курській області рф, нагадує The New York Times. Минулого року ЗСУ змогли зайняти понад 800 км російської території, - згодом російським військам вдалося повернути частину з цієї площі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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