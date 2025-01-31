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кремль сигналізує про зусилля переконати Трампа погодитися з вимогами путіна - ISW

кремль сигналізує про зусилля переконати Трампа погодитися з вимогами путіна - ISW

Київ • УНН

 • 32230 перегляди

Науковий директор клубу "Валдай" розкрив позицію Кремля щодо майбутніх переговорів з США. росія не має наміру йти на територіальні поступки в Україні та намагатиметься позиціонувати путіна як рівного Трампу.

Кремль сигналізує про зусилля, спрямовані на те, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися з вимогами правителя росії володимира путіна і позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені. Про це йдеться у аналітичнлму звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики проаналізували, з якою метою кремлівська стрічка новин ТАСС опублікувала 30 січня інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", в якому висвітлюються постійні зусилля кремля з формування внутрішніх і глобальних очікувань щодо майбутніх переговорів між правителем росії володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом.

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У звіті зазначається, що дискусійний клуб "Валдай" – це платформа , де офіційні особи кремля, російські науковці та іноземні офіційні особи і науковці зустрічаються для обговорення міжнародних питань, і який використовується у багаторічних зусиллях кремля впливати на політику Заходу на користь росії.

Лук'янов є старшим членом і науковим співробітником Валдайського клубу, неодноразово модерував щорічну промову путіна на Валдаї і вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей і завдань кремля, хоча він не займає жодної офіційної посади в російській владі

- йдеться у дописі.

"ISW не готовий оцінювати або стверджувати, що Лук'янов достовірні відомості про настрої путіна або його наміри щодо майбутніх мирних переговорів, "але заяви Лук'янова в цьому інтерв'ю в цілому узгоджуються із заявами путіна та інших офіційних осіб кремля про майбутні позиції росії на переговорах", - пишуть аналітики.

Рішення ТАСС використати інтерв'ю Лук'янова для того, щоб зменшити внутрішні спекуляції щодо можливості укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, також підкреслює актуальність цього інтерв'ю і заяв Лук'янова при розгляді можливих переговорних позицій росії щодо України і США

- звітує ISW.

Під час інтерв'ю Лук'янов заявив, що "головним" для майбутніх мирних переговорів щодо України є "не території", а усунення "першопричин" війни, які Лук'янов визначив як експансію НАТО у Східну Європу в 1990-х і на початку 2000-х рр.

Лук'янов заявив, що стосовно українських земель російські війська зараз вважають, що "з територіями все зрозуміло: скільки візьмеш, стільки й отримаєш", додатково вказуючи на те, що уремль не має жодного наміру йти на компроміс з приводу територіальних окупацій в Україні під час майбутніх мирних переговорів

- повідомляє Інститут вивчення війни. 

З-поміж іншого Лук'янов заявив, що "Трамп поважає лише тих, хто демонструє непохитність", і закликав кремль "ніколи не здаватися" і "бути готовим до досить жорсткої розмови, навіть з елементами блефу" – закликаючи путіна продемонструвати свою рішучість у майбутніх переговорах з Трампом.

Інтерв'ю Лук'янова підтримує постійні зусилля кремля, спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами путіна, які дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені

- зазначили аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 30 січня:

  • кремлівська стрічка новин ТАСС опублікувала 30 січня інтерв'ю з науковим директором Дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", в якому висвітлюються постійні зусилля кремля з формування внутрішніх і глобальних очікувань щодо майбутніх переговорів між путіним і Трампом.
    • Під час інтерв'ю Лук'янов заявив, що "головним" для майбутніх мирних переговорів щодо України є "не території", а усунення "першопричин" війни, які Лук'янов визначив як розширення НАТО у Східній Європі в 1990-х і на початку 2000-х років.
      • Компанії з Китайської Народної Республіки  продовжують постачати росії критичні матеріали, необхідні для підтримки військових зусиль росії в Україні.
        • Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня ухвалила резолюцію, в якій визначила свою позицію щодо миру в Україні, що тісно перегукується з принципом "миру через силу", який раніше виклав президент України Володимир Зеленський.
          • Як повідомляється, американські військові нещодавно перевезли ракети Patriot з Ізраїлю до Польщі і, як очікується, доставлять ці ракети в Україну.
            • Українські війська відновили втрачені позиції під Харковом і Покровськом, а російські війська просунулися вперед біля Часового Яру, Торецька, Курахового і в напрямку Дніпра.

              Нагадаємо

              Трамп має намір використати жорсткі методи тиску на росію для завершення війни в Україні. План включає економічні санкції, шантаж та можливе залучення Китаю для впливу на путіна.

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