путін розуміє тільки тоді, коли з ним говорять жорстко, як Трамп - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив під час прес-конференції, що президента рф володимира путіна потрібно змушувати до переговорів як Трамп, а не схиляти до них. Про це повідомляє фінське агентство YLE, пише УНН.

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Зокрема, у президента Фінляндії запитали про шанси президента США Дональда Трампа посадити путіна за стіл переговорів і зрештою досягти миру в Україні.

На що Стубб відповів, що дієвими є методи Трампа, який висуває ультиматум і змушує путіна до мирних переговорів. На думку Стубба, путіна потрібно саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них.

Особисто я думаю, що путін розуміє тільки жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп, - сказав Стубб.

Також, за його словами, немає ризику в тому, що мир в Україні обговорюватимуть без участі самої України. Він упевнений, що Європа теж має брати участь у переговорах у тій чи іншій формі, оскільки на них вирішується майбутнє європейських структур безпеки.

Нагадаємо

Президент України підтримав риторику Трампа щодо рф та економічний тиск на росію. Зеленський наголосив, що путін боїться сильного Трампа, який підтримує Україну.