путин понимает только тогда, когда с ним говорят жестко, как Трамп - президент Финляндии
Киев • УНН
Александер Стубб заявил, что путин понимает только жесткую риторику и ультиматумы. Президент Финляндии поддержал подход Трампа по принуждению путина к мирным переговорам.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил во время пресс-конференции, что президента рф владимира путина нужно заставлять к переговорам как Трамп, а не склонять к ним. Об этом сообщает финское агентство YLE, пишет УНН.
Детали
В частности, у президента Финляндии спросили о шансах президента США Дональда Трампа посадить путина за стол переговоров и в конце концов достичь мира в Украине.
На что Стубб ответил, что действенными являются методы Трампа, который выдвигает ультиматум и вынуждает путина к мирным переговорам. По мнению Стубба, путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним.
Лично я думаю, что путин понимает только жесткую риторику. И именно на таком языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп,
Также, по его словам, нет риска в том, что мир в Украине будет обсуждаться без участия самой Украины. Он уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.
Напомним
Президент Украины поддержал риторику Трампа в отношении рф и экономическое давление на россию. Зеленский отметил, что путин боится сильного Трампа, который поддерживает Украину.