Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука назвал директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса "патологическим лжецом" после его интервью "Радио Свобода". Об этом Дука написал в Facebook, передает УНН.

Генерал обратился к "небольшой группе ангажированных и ослепленных местью сотрудников НАБУ" и заявил, что "каждый из вас будет разоблачен". При этом он подчеркнул, что речь идет лишь об отдельной группе людей, а в бюро работает "нормальный коллектив, профессиональные детективы, которые верят в этот орган".

НАБУ создавалось как независимый орган и должно таким оставаться — добавил он.

Вопросы конкретные, ответов нет. Только шаблонные заявления о бреде и давлении — оценил интервью генерал.

По словам Дуки, Кривонос "продолжает выдумывать причины своей неявки на ВСК" и удаляется от Киева, "где разгорается скандал вокруг него, вплоть до Японии".

Но мы дождемся вашего возвращения и потребуем ответов. Надеюсь, вы сделаете это добровольно, не доводя дело до принуждения — написал он.

Дука не согласился с заявлением Кривоноса о том, что все упомянутые производства закрыли в связи с отсутствием состава преступления. По мнению генерала, Кривонос "хотел сказать, что было принято политическое решение закрыть дела против него".

Дука повторил свою версию событий. По его словам, Кривоноса привлекали к уголовной ответственности за умышленное преступление, а чтобы избежать наказания, тот якобы сфальсифицировал свидетельство о рождении ребенка и получил амнистию. Также генерал утверждает, что Кривоноса разоблачали во взяточничестве при выделении государственных земель, а на конкурсе на должность директора НАБУ тот якобы внес в анкету недостоверные данные.

Именно поэтому я утверждаю, что директор НАБУ Семен Кривонос — патологический лжец, который систематически совершает преступления и прячется за коллективом и международными партнерами, пороча репутацию и тех, и других — написал Дука.

Дука также сообщил, что в последние дни ему пишут люди, которые рассказывают о "сфальсифицированных НАБУ и САП делах". Среди них — бывшая первая заместительница председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова, которая утверждает, что стала жертвой провокации детектива. Генерал заявил, что не слышал, чтобы ГБР проверяло ее версию. 2 ноября Высший антикоррупционный суд признал Пимахову виновной в получении и просьбе предоставить неправомерную выгоду и назначил ей девять лет лишения свободы. Версию о провокации суд отклонил.

В заключение Дука раскритиковал медиа бизнесмена Томаша Фиалы. По словам генерала, всякий раз, когда компании Фиалы "уклоняются от уплаты налогов", тот "через свои рупоры заявляет о давлении и атаках". "Но знаете, уже не работает", — написал Дука.

Напомним

Кривонос не явился на заседание ВСК 23 ноября. Председатель комиссии Алексей Гончаренко заявил, что приглашение направили в НАБУ еще 19 ноября через систему электронного документооборота. По данным Гончаренко, согласно приказу о командировке, директор НАБУ находится за границей с 22 ноября по 6 декабря и посетит Италию, Бельгию, Польшу и Японию.