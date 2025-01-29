"Саме те, чого боїться путін": Зеленський назвав "справедливою і чесною" риторику Трампа щодо рф

Президент України Володимир Зеленський сказав, що риторика президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора володимира путіна про переговори про припинення війни чи зіткнення з великим економічним тиском "справедлива та чесна". Про це він сказав в інтерв'ю на Fox News, пише УНН.

Це саме те, чого боїться путін. Він не хоче, щоби сильний Трамп підтримував Україну, бо це була б сильна Україна - сказав Зеленський через перекладача в ексклюзивному інтерв'ю у вівторок на Hannity.

Трамп пригрозив путіну в посту Truth Social минулого тижня, закликавши його укласти угоду або зіткнутися з додатковими митами та санкціями.

Зеленський зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення 2022 року Україна повернула собі 50% території, яку колись утримували російські солдати.

"Ми хотіли б досягти справедливого закінчення цієї війни. Ми не боїмося. росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - сказав він ведучому Fox News Шону Генніті.

Зеленський додав, що путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію своїх земель.

Він закликав до посилення міжнародного тиску на путіна, зокрема з боку Китаю, щоб можна було укласти угоду, а також до "ширших гарантій безпеки".

"Я вважаю, що гарантій від однієї тільки Європи ніколи не буде достатньо, - сказав Зеленський. - Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа цього буде недостатньо. путін не боїться Європи. На жаль, це так".

Президент пояснив, що до вторгнення росії він особисто просив колишнього президента США Джо Байдена та його команду вжити превентивних заходів, наприклад, запровадити санкції проти росії, оскільки її війська та танки накопичувалися на кордонах України. Зеленський також просив про зброю, але, за його словами, йому сказали, що її буде надано, лише "якщо" росія вторгнеться.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити цього без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати, як на лідера. Тому під час великого вторгнення українці були надані самі собі, і ми билися самі собою", - сказав він.

"Якщо у президента Трампа є воля змусити путіна прийти до миру, він може це зробити, - продовжив Зеленський, стверджуючи, що він сподівається, що потенційна угода - це щось більше, ніж просто аркуш паперу. - Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України".

путін підтвердив, що він боїться переговорів й робить усе, щоб затягнути війну - Зеленський