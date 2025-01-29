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«Именно то, чего боится путин": Зеленский назвал «справедливой и честной» риторику Трампа в отношении рф

«Именно то, чего боится путин": Зеленский назвал «справедливой и честной» риторику Трампа в отношении рф

Киев  •  УНН

 • 2659 просмотра

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Президент Украины поддержал риторику Трампа по рф и экономическое давление на Россию. Зеленский отметил, что путин боится сильного Трампа, который поддерживает Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что риторика президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина о переговорах о прекращении войны или столкновения с большим экономическим давлением «справедливая и честная». Об этом он сказал в интервью на Fox News, пишет УНН.

Это именно то, чего боится путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина

- сказал Зеленский через переводчика в эксклюзивном интервью во вторник на Hannity.

Трамп пригрозил Путину в посте Truth Social на прошлой неделе, призвав его заключить сделку или столкнуться с дополнительными пошлинами и санкциями.

Зеленский отметил, что с момента полномасштабного вторжения в 2022 году Украина вернула себе 50% территории, которую когда-то удерживали российские солдаты.

«Мы хотели бы достичь справедливого окончания этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин», - сказал он ведущему Fox News Шону Геннити.

Зеленский добавил, что путин не хочет прекращать войну, а Украина не признает оккупацию своих земель.

Он призвал к усилению международного давления на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить сделку, а также к «более широким гарантиям безопасности».

«Я считаю, что гарантий от одной только Европы никогда не будет достаточно, - сказал Зеленский. - Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. путин не боится Европы. К сожалению, это так».

Президент пояснил, что до вторжения России он лично просил бывшего президента США Джо Байдена и его команду принять превентивные меры, например, ввести санкции против России, поскольку ее войска и танки накапливались на границах Украины. Зеленский также просил об оружии, но, по его словам, ему сказали, что оно будет предоставлено, только «если» россия вторгнется.

«Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать этого без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты, как на лидера. Поэтому во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались сами собой», - сказал он.

«Если у президента Трампа есть воля заставить Путина прийти к миру, он может это сделать, - продолжил Зеленский, утверждая, что он надеется, что потенциальная сделка - это нечто большее, чем просто лист бумаги. - Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины».

путин подтвердил, что он боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну - Зеленский28.01.25, 22:57 • 26355 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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