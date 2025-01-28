путин подтвердил, что он боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский прокомментировал новые заявления путина о переговорах, назвав их попыткой затянуть войну. Президент Украины подчеркнул, что настоящий мир возможен только через принуждение россии к этому.
российский диктатор владимир путин сегодня подтвердил, что он боится переговоров и сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления путина, передает УНН.
Сегодня путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной
Президент напомнил, что в 2014 году россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной.
Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение
Зеленский отметил, что мировым лидерам следует учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены, а именно: путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров.
И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно - все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить россию к этому
Контекст
Сегодня, 28 января российский диктатор владимир путин снова назвал Владимира Зеленского якобы нелегитимным лидером. Он также заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским.
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путин утверждает, что переговоры с рф со стороны Украины может вести "кто угодно", но подписывать документы по их итогам должны легитимные для этого люди.
Кроме того, путин считает, что если у Киева кончатся патроны, война с Украиной якобы завершится за месяц-два.
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