путін підтвердив, що він боїться переговорів й робить усе, щоб затягнути війну - Зеленський

російський диктатор володимир путін сьогодні підтвердив, що він боїться переговорів та сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви путіна, передає УНН.

Сьогодні путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною - заявив Зеленський.

Президент нагадав, що у 2014 році росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.

Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення - написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що світовим лідерам варто врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени, а саме: путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів.

І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо – усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити росію до цього - заявив Зеленський.

Контекст

Сьогодні, 28 січня російський диктатор володимир путін знову назвав Володимира Зеленського нібито нелегітимним лідером. Він також заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським.

путін заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським

путін стверджує, що переговори з рф з боку України може вести "хто завгодно", але підписувати документи за їхніми підсумками мають легітимні для цього люди.

Окрім того, путін вважає, що якщо у Києва скінчаться набої, війна з Україною нібито завершиться за місяць-два.

путін упевнений, що, якщо у Києва скінчаться патрони, війна завершиться за місяць-два