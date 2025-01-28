путін упевнений, що, якщо у Києва скінчаться патрони, війна завершиться за місяць-два

російський диктатор володимир путін вважає, що якщо у Києва скінчаться набої, війна з Україною нібито завершиться за місяць-два. Про це УНН повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Вони місяць не проіснують, якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, патрони. Усе! Усе закінчиться через місяць-півтора, два - заявив путін.

Диктатор також цинічно стверджує, що нібито "в цьому сенсі суверенітет України майже нульовий".

Якщо ж є бажання у їхніх західних спонсорів домогтися миру - шлях дуже простий, я колись і (експрезиденту США Джо - ред.) Байдену про це теж надсилав відповідні сигнали: є бажання - все, будь ласка, і тоді вони швидко знайдуть усі юридичні способи швидко закрити всі питання правового характеру, зокрема й скасувати цей указ про заборону переговорів.. - заявив путін.

Доповнення

Сьогодні, 28 січня путін знову назвав Володимира Зеленського нібито нелегітимним лідером і заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським.

Днями путін заявляв, що росія готова до переговорів щодо України.