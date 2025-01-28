путин уверен, что, если у Киева кончатся патроны, война завершится через месяц-два
Киев • УНН
путин заявил, что война с Украиной завершится через 1-2 месяца, если у Киева закончатся боеприпасы. Он также выразил готовность к переговорам и назвал Зеленского нелегитимным.
российский диктатор владимир путин считает, что если у Киева кончатся патроны, война с Украиной якобы завершится через месяц-два. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.
Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два
Диктатор также цинично утверждает, что якобы"в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой".
Если же есть желание у их западных спонсоров добиться мира - путь очень простой, я когда-то и (экс-президенту США Джо - ред.) Байдену об этом тоже посылал соответствующие сигналы: есть желание - все, пожалуйста, и тогда они быстро найдут все юридические способы быстро закрыть все вопросы правового характера, в том числе и отменить этот указ о запрете переговоров
Дополнение
Сегодня, 28 января путин снова назвал Владимира Зеленского якобы нелегитимным лидером и заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским.
Днями путин заявлял, что россия готова к переговорам по Украине.