кремль сигнализирует об усилиях убедить Трампа согласиться с требованиями путина - ISW

кремль сигнализирует об усилиях, направленных на то, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться с требованиями правителя россии владимира путина и позиционировать себя как равного Трампу на международной арене. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики проанализировали, с какой целью кремлевская лента новостей ТАСС опубликовала 30 января интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором освещаются постоянные усилия кремля по формированию внутренних и глобальных ожиданий относительно будущих переговоров между правителем россии владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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В отчете отмечается, что дискуссионный клуб "Валдай" - это платформа, где официальные лица кремля, российские ученые и иностранные официальные лица и ученые встречаются для обсуждения международных вопросов, и который используется в многолетних усилиях кремля влиять на политику Запада в пользу россии.

Лукьянов является старшим членом и научным сотрудником Валдайского клуба, неоднократно модерировал ежегодную речь путина на Валдае и считается "авторитетным экспертом" по вопросам внешнеполитических целей и задач кремля, хотя он не занимает никакой официальной должности в российской власти - говорится в заметке.

"ISW не готов оценивать или утверждать, что Лукьянов достоверные сведения о настроениях Путина или его намерениях относительно будущих мирных переговоров, "но заявления Лукьянова в этом интервью в целом согласуются с заявлениями путина и других официальных лиц кремля о будущих позициях россии на переговорах", - пишут аналитики.

Решение ТАСС использовать интервью Лукьянова для того, чтобы уменьшить внутренние спекуляции относительно возможности заключения мирного соглашения в ближайшем будущем, также подчеркивает актуальность этого интервью и заявлений Лукьянова при рассмотрении возможных переговорных позиций россии в отношении Украины и США - отчитывается ISW.

Во время интервью Лукьянов заявил, что "главным" для будущих мирных переговоров по Украине является "не территории", а устранение "первопричин" войны, которые Лукьянов определил как экспансию НАТО в Восточную Европу в 1990-х и в начале 2000-х гг.

Лукьянов заявил, что в отношении украинских земель российские войска сейчас считают, что "с территориями все понятно: сколько возьмешь, столько и получишь", дополнительно указывая на то, что кремль не имеет никакого намерения идти на компромисс по поводу территориальных оккупаций в Украине во время будущих мирных переговоров - сообщает Институт изучения войны.

Среди прочего Лукьянов заявил, что "Трамп уважает только тех, кто демонстрирует непреклонность", и призвал кремль "никогда не сдаваться" и "быть готовым к достаточно жесткому разговору, даже с элементами блефа" - призывая путина продемонстрировать свою решимость в предстоящих переговорах с Трампом.

Интервью Лукьянова поддерживает постоянные усилия кремля, направленные на то, чтобы заставить Трампа согласиться с требованиями путина, которые равносильны полной капитуляции Украины и ослаблению НАТО, а также личные усилия путина позиционировать себя как равного Трампу на международной арене - отметили аналитики ISW.

Ключевые выводы ISW за 30 января:

кремлевская лента новостей ТАСС опубликовала 30 января интервью с научным директором Дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором освещаются постоянные усилия кремля по формированию внутренних и глобальных ожиданий относительно будущих переговоров между путиным и Трампом.

Во время интервью Лукьянов заявил, что "главным" для будущих мирных переговоров по Украине является "не территории", а устранение "первопричин" войны, которые Лукьянов определил как расширение НАТО в Восточной Европе в 1990-х и в начале 2000-х годов.

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