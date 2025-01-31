Глава МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту
Київ • УНН
Рафаель Гроссі відвідає Київ 4 лютого для обговорення ядерної безпеки під час війни. Експерти МАГАТЕ продовжують фіксувати військову активність та безпілотники поблизу українських АЕС.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вже наступного тижня прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні" в Києві. Про це інформує УНН з посиланням на сайт агенства.
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Зазначається, що візит запланований на 4 лютого. Це буде 11 місія в Україну від початку повномасштабного вторгнення, під особистим керівництвом Генерального директора.
Під час перемовин заплановане обговорення поточних зусиль МАГАТЕ стосовно запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.
Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою
"Минулого тижня групи МАГАТЕ, які працюють на українських атомних електростанціях (АЕС), продовжували повідомляти про ризики, що зберігаються, з якими стикаються об'єкти, а також про численні ознаки військової активності поблизу цих об'єктів", - додали в агенстві.
Групи МАГАТЕ на інших АЕС в Україні та на Чорнобильській АЕС продовжують повідомляти про повітряні тривоги щодня. У Хмельницькому, Южно-Українському та Чорнобилі групи було поінформовано про те, що на різних відстанях від майданчиків було виявлено безпілотники
За інформацією агенства, команди МАГАТЕ у Хмельницькому, Рівному, півдні України та Чорнобилі провели ротацію минулого тижня. Команда на ЗАЕС ротуватиметься наступного тижня.
Нагадаємо
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати рф на початку лютого 2025 року. За даними росЗМІ, Гроссі зустрінеться з директором компанії "росатом" олексієм лихачовим і обговорить ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (АЕС).
МАГАТЕ виявило сліди кластерних боєприпасів на електропідстанціях України10.01.25, 11:26 • 24391 перегляд