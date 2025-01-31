Глава МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вже наступного тижня прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні" в Києві. Про це інформує УНН з посиланням на сайт агенства.

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Зазначається, що візит запланований на 4 лютого. Це буде 11 місія в Україну від початку повномасштабного вторгнення, під особистим керівництвом Генерального директора.

Під час перемовин заплановане обговорення поточних зусиль МАГАТЕ стосовно запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою