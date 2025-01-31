Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита
Киев • УНН
Рафаэль Гросси посетит Киев 4 февраля для обсуждения ядерной безопасности во время войны. Эксперты МАГАТЭ продолжают фиксировать военную активность и беспилотники вблизи украинских АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уже на следующей неделе прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне" в Киеве. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт агентства.
Детали
Отмечается, что визит запланирован на 4 февраля. Это будет 11 миссия в Украину с начала полномасштабного вторжения, под личным руководством Генерального директора.
Во время переговоров запланировано обсуждение текущих усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта.
Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет присутствовать и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной
"На прошлой неделе группы МАГАТЭ, работающие на украинских атомных электростанциях (АЭС), продолжали сообщать о сохраняющихся рисках, с которыми сталкиваются объекты, а также о многочисленных признаках военной активности вблизи этих объектов", - добавили в агентстве.
Группы МАГАТЭ на других АЭС в Украине и на Чернобыльской АЭС продолжают сообщать о воздушных тревогах ежедневно. В Хмельницком, Южно-Украинском и Чернобыле группы были проинформированы о том, что на разных расстояниях от площадок были обнаружены беспилотники
По информации агентства, команды МАГАТЭ в Хмельницком, Ровно, юге Украины и Чернобыле провели ротацию на прошлой неделе. Команда на ЗАЭС будет ротироваться на следующей неделе.
Напомним
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить рф в начале февраля 2025 года. По данным росСМИ, Гросси встретится с директором компании "росатом" алексеем лихачевым и обсудит ситуацию на оккупированной запорожской атомной электростанции (аэс).
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