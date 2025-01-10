МАГАТЭ обнаружило следы кластерных боеприпасов на электроподстанциях Украины

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществили три визита на электрические подстанции Украины в конце 2024 года. Во время проверок были зафиксированы остатки кластерных боеприпасов на территории объектов. Об этом сообщил председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время брифинга, передает УНН.

Кориков напомнил, что по решению политического руководства страны - Президента Украины, Министра энергетики, в Украине расширили международный мониторинг МАГАТЭ также и на электрические подстанции, от работы которых зависит выдача энергии атомных электростанций в энергосистему, или, в случае необходимости, которые обеспечивают током собственные нужды атомных электростанций, так, как это сейчас происходит на ЗАЭС.

В рамках этой деятельности за период конца года 2024-го осуществлено три визита экспертов МАГАТЭ на электрические подстанции, с выдачей соответствующих рекомендаций, с документированием влияния войны. Могу даже сказать, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали остатки кластерных боеприпасов как раз на территории этих подстанций. Это задокументировано, и это в очередной раз свидетельствует о террористических противоправных действиях России - заявил Олег Кориков.

Ранее сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задокументировала повреждения критических для работы украинских АЭС подстанций в результате российских атак в ноябре-декабре.