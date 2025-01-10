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МАГАТЕ виявило сліди кластерних боєприпасів на електропідстанціях України

МАГАТЕ виявило сліди кластерних боєприпасів на електропідстанціях України

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 • 24391 перегляди

Експерти МАГАТЕ провели три візити на електричні підстанції України наприкінці минулого року року. Під час перевірок було зафіксовано рештки кластерних боєприпасів та задокументовано пошкодження критичної інфраструктури АЕС.

Експерти  Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснили три візити на електричні підстанції України наприкінці 2024 року. Під час перевірок було зафіксовано рештки кластерних боєприпасів на території об'єктів. Про це повідомив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

Коріков нагадав, що за рішенням політичного керівництва країни – Президента України, Міністра енергетики, в Україні розширили міжнародний моніторинг МАГАТЕ також і на електричні підстанції, від роботи яких залежить видача енергії атомних електростанцій в енергосистему, або, в разі необхідності, які забезпечують струмом власні потреби атомних електростанцій, так, як це наразі відбувається на ЗАЕС.

В рамках цієї діяльності за період кінця року 2024-го здійснено три візити експертів МАГАТЕ на електричні підстанції, з видачею відповідних рекомендацій, з документуванням впливу війни. Можу навіть сказати, що експерти МАГАТЕ зафіксували рештки кластерних боєприпасів якраз на території цих підстанцій. Це задокументовано, і це вчергове свідчить про терористичні протиправні дії росії

– заявив Олег Коріков.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) задокументувала пошкодження критичних для роботи українських АЕС підстанцій внаслідок російських атак у листопаді-грудні.

На ЗАЕС відсутній кваліфікований персонал: у регуляторі пояснили, як це впливає на безпеку10.01.25, 11:33 • 23300 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
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