МАГАТЕ виявило сліди кластерних боєприпасів на електропідстанціях України

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснили три візити на електричні підстанції України наприкінці 2024 року. Під час перевірок було зафіксовано рештки кластерних боєприпасів на території об'єктів. Про це повідомив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

Коріков нагадав, що за рішенням політичного керівництва країни – Президента України, Міністра енергетики, в Україні розширили міжнародний моніторинг МАГАТЕ також і на електричні підстанції, від роботи яких залежить видача енергії атомних електростанцій в енергосистему, або, в разі необхідності, які забезпечують струмом власні потреби атомних електростанцій, так, як це наразі відбувається на ЗАЕС.

В рамках цієї діяльності за період кінця року 2024-го здійснено три візити експертів МАГАТЕ на електричні підстанції, з видачею відповідних рекомендацій, з документуванням впливу війни. Можу навіть сказати, що експерти МАГАТЕ зафіксували рештки кластерних боєприпасів якраз на території цих підстанцій. Це задокументовано, і це вчергове свідчить про терористичні протиправні дії росії – заявив Олег Коріков.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) задокументувала пошкодження критичних для роботи українських АЕС підстанцій внаслідок російських атак у листопаді-грудні.

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