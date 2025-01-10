На ЗАЕС відсутній кваліфікований персонал: у регуляторі пояснили, як це впливає на безпеку

Запорізька АЕС в руках росіян залишається інструментом шантажу. Там відсутній кваліфікований персонал. Цей фактор негативно впливає на технічне обслуговування обладнання та має істотне значення для підтримання безпеки на АЕС. Про це заявив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

У руках окупантів Запорізька АЕС залишається інструментом шантажу та об'єктом для знущання з принципів безпеки. Наразі, як і раніше, на ЗАЕС відсутній легітимний, кваліфікований персонал. Цей фактор негативно впливає на технічне обслуговування обладнання та має істотне значення для підтримання безпеки на АЕС - сказав Коріков.

За його словами, протягом 2024 року на ЗАЕС залишався високий рівень мілітаризації.

"Як і раніше в машинних залах, інших технологічних приміщеннях перебуває російська зброя, вибухівка, військова техніка. МАГАТЕ не надають в повній мірі доступ на Запорізьку АЕС. Ми також не маємо актуальної інформації в онлайн-режимі про радіаційну обстановку у зв'язку з тим, що автоматична система контролю радіаційної обстановки відключена окупантами", - розповів Коріков.

Доповнення

6 січня МАГАТЕ заявляло про вибухи біля Запорізької АЕС.

Енергоатом повідомляв, що окупанти через власну некомпетентність продовжують калічити обладнання ЗАЕС.