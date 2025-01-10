На ЗАЭС отсутствует квалифицированный персонал: в регуляторе объяснили, как это влияет на безопасность

Запорожская АЭС в руках россиян остается инструментом шантажа. Там отсутствует квалифицированный персонал. Этот фактор негативно влияет на техническое обслуживание оборудования и имеет существенное значение для поддержания безопасности на АЭС. Об этом заявил председатель Госатомрегулирования - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

В руках оккупантов Запорожская АЭС остается инструментом шантажа и объектом для издевательства над принципами безопасности. Сейчас, как и раньше, на ЗАЭС отсутствует легитимный, квалифицированный персонал. Этот фактор негативно влияет на техническое обслуживание оборудования и имеет существенное значение для поддержания безопасности на АЭС - сказал Кориков.

По его словам, в течение 2024 года на ЗАЭС оставался высокий уровень милитаризации.

«По-прежнему в машинных залах, других технологических помещениях находится российское оружие, взрывчатка, военная техника. МАГАТЭ не предоставляют в полной мере доступ на Запорожскую АЭС. Мы также не имеем актуальной информации в онлайн-режиме о радиационной обстановке в связи с тем, что автоматическая система контроля радиационной обстановки отключена оккупантами», - рассказал Кориков.

Дополнение

6 января МАГАТЭ заявляло о взрывах возле Запорожской АЭС.

Энергоатом сообщал, что оккупанты из-за собственной некомпетентности продолжают калечить оборудование ЗАЭС.