МАГАТЕ заявило про вибухи біля Запорізької АЕС

Поблизу Запорізької АЕС пролунали вибухи, які сталися під час атаки дрону на тренувальний центр станції.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає УНН.

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Персонал МАГАТЕ 5 січня повідомив про гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції. Це сталося на тлі інформації про атаку дрону на тренувальний центр станції.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі, це є загрозою для ядерної безпеки найбільшої АЕС Європи.Команда МАГАТЕ, яка перебуває в рамках Місії підтримки та допомоги Запорізькій АЕС (ISAMZ), повідомила, що вибухи сталися за межами периметра станції, близько 12:45 та 15:45.

На цей момент МАГАТЕ не змогло підтвердити, чи були наслідки від вибухів. Окрім того, команда МАГАТЕ також почула звуки автоматної стрільби на станції кілька разів.

МАГАТЕ також підтвердило повідомлення про можливу атаку дрону на тренувальний центр ЗАЕС, який розташований поза периметром станції. За інформацією, постраждалих немає, і на обладнання АЕС це не вплинуло.

Окрім того, команда ISAMZ зазначила, що за останні 24 години інтенсивність військових дій у районі Запорізької АЕС, зокрема кількість вибухів на різних відстанях від станції, значно зросла.

Генеральний директор МАГАТЕ підкреслив, що атака на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприпустимою і знову закликав до максимальної стриманості для запобігання загрозам для безпеки ЗАЕС. Він також наголосив на необхідності суворого дотримання принципів, встановлених МАГАТЕ, для захисту станції в умовах збройного конфлікту.

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