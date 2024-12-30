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Окупанти через власну некомпетентність продовжують калічити обладнання ЗАЕС - Енергоатом

Окупанти через власну некомпетентність продовжують калічити обладнання ЗАЕС - Енергоатом

Київ • УНН

 • 22516 перегляди

Російські загарбники двічі безуспішно намагалися відремонтувати пошкоджений шунтуючий реактор на ЗАЕС. Енергоатом попереджає про ризики через некваліфіковані дії окупантів.

Російські окупанти продовжують нищити обладнання Запорізької АЕС, заявили у понеділок у НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Деталі

"рашисти вкотре доводять власну профнепридатність на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС", - зазначили у НАЕК. 

В Енергоатомі вказали, що "загарбники намагалися відремонтувати ними ж пошкоджений шунтуючий реактор ПЛ-750кВ "Дніпровська", що встановлений на ВРП 750кВ ЗАЕС". Він, як вказано, підʼєднаний до однієї з повітряних ліній, яка забезпечує Запорізьку АЕС електроенергією для власних потреб з підконтрольної території України.

"Після закінчення "ремонту" шунтуючого реактора, який окупанти проводили з 23 листопада, вони двічі намагались включити його в роботу, та обидва рази реактор вимикався дією поздовжнього та поперечного диференціального захисту. Усі ці дії проводились окупантами без будь-якого погодження чи дозволу РДЦ української енергомережі, що є грубим порушенням нормативно-розпорядчої документації, впливає і може призводити до повної втрати живлення власних потреб АЕС з подальшим розвитком ядерної чи радіаційної аварії", - повідомили в Енергоатомі.

Як наголосили у НАЕК, це вкотре свідчить про неспроможність окупантів не лише гарантувати безпечну експлуатацію обладнання та своєчасно виконувати його технічне обслуговування, а й про відсутність кваліфікованого персоналу для проведення ремонту.

Окупанти через власну некомпетентність продовжують калічити обладнання Запорізької АЕС. Свідчення про деградацію обладнання ми отримуємо майже щодня. Останній приклад також говорить про безлад, який триває в організації робіт на ЗАЕС. Загарбники перетворили її на військову базу, а за ядерну та радіаційну безпеку відповідають некомпетентні люди. Все це веде до неконтрольованих подій, які можуть мати значний вплив на безпеку АЕС

- зазначив керівник Енергоатому Петро Котін.

Він підкреслив, що необхідно якомога швидше відновити передачу даних про те, що відбувається на Запорізькій АЕС – офіційному оператору Енергоатому, регулятору та МАГАТЕ.

МАГАТЕ задокументувало пошкодження від атак рф критичних для українських АЕС підстанцій24.12.24, 14:31 • 14646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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