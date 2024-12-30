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Оккупанты из-за собственной некомпетентности продолжают калечить оборудование ЗАЭС - Энергоатом

Оккупанты из-за собственной некомпетентности продолжают калечить оборудование ЗАЭС - Энергоатом

Киев  •  УНН

 • 3120 просмотра

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Российские захватчики дважды безуспешно пытались отремонтировать поврежденный шунтирующий реактор на ЗАЭС. Энергоатом предупреждает о рисках из-за неквалифицированных действий оккупантов.

Российские оккупанты продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС, заявили в понедельник в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Детали

"рашисты в очередной раз доказывают собственную профнепригодность на временно оккупированной Запорожской АЭС", - отметили в НАЭК. 

В Энергоатоме указали, что "захватчики пытались отремонтировать ими же поврежденный шунтирующий реактор ВЛ-750кВ "Днепровская", установленный на ОРУ 750кВ ЗАЭС". Он, как указано, подключен к одной из воздушных линий, которая обеспечивает Запорожскую АЭС электроэнергией для собственных нужд с подконтрольной территории Украины.

"После окончания "ремонта" шунтирующего реактора, который оккупанты проводили с 23 ноября, они дважды пытались включить его в работу, и оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты. Все эти действия проводились оккупантами без какого-либо согласования или разрешения РДЦ украинской энергосети, что является грубым нарушением нормативно-распорядительной документации, влияет и может приводить к полной потере питания собственных нужд АЭС с последующим развитием ядерной или радиационной аварии", - сообщили в Энергоатоме.

Как отметили в НАЭК, это в очередной раз свидетельствует о неспособности оккупантов не только гарантировать безопасную эксплуатацию оборудования и своевременно выполнять его техническое обслуживание, но и об отсутствии квалифицированного персонала для проведения ремонта.

Оккупанты из-за собственной некомпетентности продолжают калечить оборудование Запорожской АЭС. Свидетельства о деградации оборудования мы получаем почти ежедневно. Последний пример также говорит о беспорядке, который продолжается в организации работ на ЗАЭС. Захватчики превратили ее в военную базу, а за ядерную и радиационную безопасность отвечают некомпетентные люди. Все это ведет к неконтролируемым событиям, которые могут иметь значительное влияние на безопасность АЭС

- отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее восстановить передачу данных о происходящем на Запорожской АЭС - официальному оператору Энергоатома, регулятору и МАГАТЭ.

МАГАТЭ задокументировало повреждения от атак рф критических для украинских АЭС подстанций24 дек. 2024, 12:31 • 13753 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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