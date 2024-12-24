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МАГАТЭ задокументировало повреждения от атак рф критических для украинских АЭС подстанций

МАГАТЭ задокументировало повреждения от атак рф критических для украинских АЭС подстанций

Киев  •  УНН

 • 6401 просмотра

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Миссия МАГАТЭ задокументировала повреждения электрических подстанций, критических для работы украинских АЭС, после российских атак в ноябре-декабре. Эксперты оценили интенсивность ударов и состояние восстановительных работ.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задокументировала повреждения критических для работы украинских АЭС подстанций в результате российских атак в ноябре-декабре, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"Эксперты МАГАТЭ провели оценку повреждений, полученных в результате последних вражеских атак в ноябре-декабре, на объектах энергетической инфраструктуры, которые являются критическими для выдачи мощности атомных электростанций потребителям и обеспечения питания собственных нужд энергоблоков АЭС", - указали в Минэнерго.

Во время работы на определенных объектах эксперты МАГАТЭ в сопровождении представителей НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, как сообщается, "задокументировали повреждения электрических подстанций, полученные в результате российских атак в ноябре-декабре". Эксперты, как отмечается, в частности, могли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждений объектов от прошлых атак.

Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность - МАГАТЭ13 дек. 2024, 10:15 • 29084 просмотра

Также представители Агентства зафиксировали результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.

"Удары россии по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС. Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность снижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии россии против Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Дополнение

12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. 13 декабря россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности критические для работы украинских АЭС подстанции, указали в Минэнерго.

В МИД отреагировали на резолюцию МАГАТЭ о защите энергетической инфраструктуры АЭС12 дек. 2024, 20:43 • 48979 просмотров

Как указали в Укрэнерго, декабрьская миссия МАГАТЭ стала уже третьей за последние три месяца. 

В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о расширении мандата мониторинговой миссии МАГАТЭ в нашем государстве. Инспекторы Агентства получили задание отслеживать ситуацию с безопасностью не только на АЭС, но и на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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