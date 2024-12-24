МАГАТЭ задокументировало повреждения от атак рф критических для украинских АЭС подстанций
Киев • УНН
Миссия МАГАТЭ задокументировала повреждения электрических подстанций, критических для работы украинских АЭС, после российских атак в ноябре-декабре. Эксперты оценили интенсивность ударов и состояние восстановительных работ.
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задокументировала повреждения критических для работы украинских АЭС подстанций в результате российских атак в ноябре-декабре, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Детали
"Эксперты МАГАТЭ провели оценку повреждений, полученных в результате последних вражеских атак в ноябре-декабре, на объектах энергетической инфраструктуры, которые являются критическими для выдачи мощности атомных электростанций потребителям и обеспечения питания собственных нужд энергоблоков АЭС", - указали в Минэнерго.
Во время работы на определенных объектах эксперты МАГАТЭ в сопровождении представителей НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, как сообщается, "задокументировали повреждения электрических подстанций, полученные в результате российских атак в ноябре-декабре". Эксперты, как отмечается, в частности, могли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждений объектов от прошлых атак.
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Также представители Агентства зафиксировали результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.
"Удары россии по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС. Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность снижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии россии против Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Дополнение
12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. 13 декабря россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности критические для работы украинских АЭС подстанции, указали в Минэнерго.
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Как указали в Укрэнерго, декабрьская миссия МАГАТЭ стала уже третьей за последние три месяца.
В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о расширении мандата мониторинговой миссии МАГАТЭ в нашем государстве. Инспекторы Агентства получили задание отслеживать ситуацию с безопасностью не только на АЭС, но и на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.