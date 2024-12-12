В МИД отреагировали на резолюцию МАГАТЭ о защите энергетической инфраструктуры АЭС
Киев • УНН
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о защите энергетической инфраструктуры атомных электростанций. МИД Украины приветствовал документ, признающий атаки на электроподстанции угрозой ядерной безопасности.
МИД Украины приветствует резолюцию МАГАТЭ о защите энергетической инфраструктуры атомных электростанций. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
12 декабря на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята резолюция "Влияние нестабильной энергетической инфраструктуры на безопасность атомных электростанций". Документ осуждает атаки на энергетические объекты, которые обеспечивают работу АЭС, и подчеркивает необходимость их защиты.
Министерство иностранных дел Украины приветствовало эту важную инициативу, отметив, что резолюция прямо признает атаки на электрические подстанции угрозой для ядерной безопасности.
Резолюция призывает МАГАТЭ продолжать оценивать последствия повреждений энергетической инфраструктуры, а государства-члены - увеличивать финансовую, техническую и политическую поддержку для укрепления энергетической безопасности Украины.
МИД подчеркнул, что атаки на атомную энергетику Украины создают риски ядерного инцидента, и только усиление международного давления на Россию может заставить ее прекратить агрессию.
В МАГАТЭ приняли резолюцию представленную Украиной о безопасности энергетической инфраструктуры12 дек. 2024, 16:54 • 15053 просмотра