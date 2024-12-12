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В МАГАТЭ приняли резолюцию представленную Украиной о безопасности энергетической инфраструктуры

В МАГАТЭ приняли резолюцию представленную Украиной о безопасности энергетической инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 1235 просмотра

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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры, предложенную Украиной. РФ и Китай проголосовали против, 22 страны поддержали документ, 10 воздержались.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, представленную Украиной, о безопасности энергетической инфраструктуры. рф и Китай проголосовали против, продемонстрировав тесную связь. Об этом сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Совет управляющих МАГАТЭ только что принял (22 "за", 2 "против", 10 "воздержались") резолюцию, представленную Украиной, о безопасности энергетической инфраструктуры", - написал Йозвяк.

По его словам, текст был составлен так, чтобы избежать прямого упоминания рф, с целью получения широкой поддержки, в том числе со стороны Китая.

"Тем не менее, обе страны рф и Китай проголосовали против, продемонстрировав тесную связь", - сообщил он.

Дополнение

Украина созывала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на удары россией по украинской энергетической инфраструктуре.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи с атакой российского беспилотника на автомобиль миссии МАГАТЭ.

28 ноября Минэнерго заявляло, что россия осуществила 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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herman-halushchenkoГерман Галущенко
kitaiКитай
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