В МАГАТЭ приняли резолюцию представленную Украиной о безопасности энергетической инфраструктуры
Киев • УНН
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры, предложенную Украиной. РФ и Китай проголосовали против, 22 страны поддержали документ, 10 воздержались.
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, представленную Украиной, о безопасности энергетической инфраструктуры. рф и Китай проголосовали против, продемонстрировав тесную связь. Об этом сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Совет управляющих МАГАТЭ только что принял (22 "за", 2 "против", 10 "воздержались") резолюцию, представленную Украиной, о безопасности энергетической инфраструктуры", - написал Йозвяк.
По его словам, текст был составлен так, чтобы избежать прямого упоминания рф, с целью получения широкой поддержки, в том числе со стороны Китая.
"Тем не менее, обе страны рф и Китай проголосовали против, продемонстрировав тесную связь", - сообщил он.
Дополнение
Украина созывала внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на удары россией по украинской энергетической инфраструктуре.
Также министр энергетики Украины Герман Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи с атакой российского беспилотника на автомобиль миссии МАГАТЭ.
28 ноября Минэнерго заявляло, что россия осуществила 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.