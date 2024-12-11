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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина инициировала заседание МАГАТЭ из-за атаки рф на служебный автомобиль агентства - Галущенко

Украина инициировала заседание МАГАТЭ из-за атаки рф на служебный автомобиль агентства - Галущенко

Киев  •  УНН

 • 3114 просмотра

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Министр энергетики Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за атаки российского дрона на автомобиль миссии. Заседание состоится 12 декабря в Вене.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи с атакой российского беспилотника на автомобиль миссии МАГАТЭ. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

Галущенко отметил, что заседание состоится 12 декабря в Вене.

Атака российского БПЛА на автомобиль миссии МАГАТЭ является очередным преступлением и проявлением беспрецедентного цинизма России. Враг намеренно использует свои террористические методы и запугивание

- отметил министр.

Он также отметил, что международное сообщество должно решительно реагировать на действия страны-агрессора России против украинской энергетики.

Напомним

В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, повредив один из автомобилей. Президент Зеленский призвал международных партнеров к решительной реакции на этот инцидент.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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venaВена
herman-halushchenkoГерман Галущенко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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