Украина инициировала заседание МАГАТЭ из-за атаки рф на служебный автомобиль агентства - Галущенко
Киев • УНН
Министр энергетики Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за атаки российского дрона на автомобиль миссии. Заседание состоится 12 декабря в Вене.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко инициировал чрезвычайное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи с атакой российского беспилотника на автомобиль миссии МАГАТЭ. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Детали
Галущенко отметил, что заседание состоится 12 декабря в Вене.
Атака российского БПЛА на автомобиль миссии МАГАТЭ является очередным преступлением и проявлением беспрецедентного цинизма России. Враг намеренно использует свои террористические методы и запугивание
Он также отметил, что международное сообщество должно решительно реагировать на действия страны-агрессора России против украинской энергетики.
Напомним
В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, повредив один из автомобилей. Президент Зеленский призвал международных партнеров к решительной реакции на этот инцидент.