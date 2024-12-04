Украина созывает экстренное заседание МАГАТЭ из-за ударов рф по энергетической инфраструктуре
Киев • УНН
12 декабря состоится внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по российским ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Атаки РФ по электроподстанциям угрожают ядерной безопасности.
Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на удары россией по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на российские удары по нашей энергетической инфраструктуре. Российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности
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