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Украина созывает экстренное заседание МАГАТЭ из-за ударов рф по энергетической инфраструктуре

Украина созывает экстренное заседание МАГАТЭ из-за ударов рф по энергетической инфраструктуре

Киев  •  УНН

 • 8789 просмотра

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12 декабря состоится внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по российским ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Атаки РФ по электроподстанциям угрожают ядерной безопасности.

Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на удары россией по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на российские удары по нашей энергетической инфраструктуре. Российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности

- заявил Сибига.

Дополнение

28 ноября Минэнерго заявляло, что россия осуществила 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Укрэнерго сообщало сегодня, 4 декабря, что потребление электроэнергии в Украине в среду выросло на 1,1% по сравнению со вторником. Графики почасовых отключений света сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

На днях на Ровенщине вражеские силы обстреляли объект энергетической инфраструктуры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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