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Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность - МАГАТЭ

Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность - МАГАТЭ

Киев  •  УНН

 • 9988 просмотра

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МАГАТЭ сообщило о снижении мощности 5 из 9 действующих энергоблоков в Украине из-за утренней атаки РФ. Во время атаки украинские силы сбили 81 ракету и 80 дронов.

Пять из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки рф на энергетику, сообщили в МАГАТЭ в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», - сообщили в МАГАТЭ в X.

В небе над Украиной сбили 81 ракету и 80 дронов - Воздушные силы13 дек. 2024, 09:58 • 9817 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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