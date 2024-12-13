Из-за атаки рф на энергетику 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность - МАГАТЭ
Киев • УНН
МАГАТЭ сообщило о снижении мощности 5 из 9 действующих энергоблоков в Украине из-за утренней атаки РФ. Во время атаки украинские силы сбили 81 ракету и 80 дронов.
Пять из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки рф на энергетику, сообщили в МАГАТЭ в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», - сообщили в МАГАТЭ в X.
В небе над Украиной сбили 81 ракету и 80 дронов - Воздушные силы13 дек. 2024, 09:58 • 9817 просмотров