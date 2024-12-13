В небе над Украиной сбили 81 ракету и 80 дронов - Воздушные силы

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 81 из 94 ракет и 80 из 193 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным Воздушных сил, с 14.00 12 декабря по 10.00 13 декабря противник осуществил комбинированный воздушный удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период обнаружено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА, а именно:

- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков - Тамбовская обл.;

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков - Брянская обл., ВОТ Крыма;

- 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков - Брянская обл.;

- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл.;

- 24 крылатых ракеты "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

- 7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл.;

- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл.;

- 193 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - РФ.

Воздушный удар отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16, подчеркнули в ВС ВСУ.

По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие: 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистической ракеты "Искандер-М"; 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять - вернулись в россию, еще один - в беларусь