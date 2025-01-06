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МАГАТЭ заявило о взрывах возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ заявило о взрывах возле Запорожской АЭС

Киев  •  УНН

 • 10791 просмотра

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Команда МАГАТЭ сообщила о взрывах и возможной атаке дрона на тренировочный центр вблизи ЗАЭС 5 января. Наблюдатели также зафиксировали рост военной активности в районе станции за последние сутки.

Вблизи Запорожской АЭС прогремели взрывы, которые произошли во время атаки дрона на тренировочный центр станции.

Об этом сообщает МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

Персонал МАГАТЭ 5 января сообщил о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции. Это произошло на фоне информации об атаке дрона на тренировочный центр станции.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси, это является угрозой для ядерной безопасности крупнейшей АЭС Европы. Команда МАГАТЭ, которая находится в рамках Миссии поддержки и помощи Запорожской АЭС (ISAMZ), сообщила, что взрывы произошли за пределами периметра станции, около 12:45 и 15:45.

На данный момент МАГАТЭ не смогло подтвердить, были ли последствия от взрывов. Кроме того, команда МАГАТЭ также услышала звуки автоматной стрельбы на станции несколько раз.

МАГАТЭ также подтвердило сообщение о возможной атаке дрона на тренировочный центр ЗАЭС, который расположен вне периметра станции. По информации, пострадавших нет, и на оборудование АЭС это не повлияло.

Кроме того, команда ISAMZ отметила, что за последние 24 часа интенсивность военных действий в районе Запорожской АЭС, в частности количество взрывов на разных расстояниях от станции, значительно возросла.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что атака на любую атомную электростанцию является абсолютно недопустимой и вновь призвал к максимальной сдержанности для предотвращения угроз для безопасности ЗАЭС. Он также подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов, установленных МАГАТЭ, для защиты станции в условиях вооруженного конфликта.

Ранее

Российские оккупанты продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС.

Миссия МАГАТЭ задокументировала повреждения электрических подстанций, критических для работы украинских АЭС. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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