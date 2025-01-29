Глава МАГАТЕ планує візит до росії для обговорення ситуації на ЗАЕС

Під час візиту Гроссі начебто планує зустрітися з керівником "росатома" олексієм лихачовим.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати рф на початку лютого 2025 року.

За даними росЗМІ, Гроссі зустрінеться з директором компанії "росатом" олексієм лихачовим і обговорить ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (АЕС). Під час свого візиту, Гросі "не планує відвідати" окуповану росією територію Запорізької області України, де розташована ЗАЕС.

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