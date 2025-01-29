Глава МАГАТЭ планирует визит в Россию для обсуждения ситуации на ЗАЭС
Киев • УНН
Рафаэль Гросси посетит РФ в начале февраля 2025 года для встречи с руководителем «росатома». Планируется обсуждение ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, но без посещения самой станции.
Во время визита Гросси якобы планирует встретиться с руководителем «росатома» Алексеем Лихачевым.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить РФ в начале февраля 2025 года.
По данным росСМИ, Гросси встретится с директором компании «росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит ситуацию на оккупированной Запорожской атомной электростанции (АЭС). Во время своего визита, Гросси «не планирует посетить» оккупированную Россией территорию Запорожской области Украины, где расположена ЗАЭС.
Ранее
Гросси сообщал о ситуации на оккупированной ЗАЭС - в районе объекта ежедневно происходят взрывы.
Напомним,
Центр противодействия дезинформации опровергает российские заявления об украинских атаках на ЗАЭС. МАГАТЭ подтвердила взрывы и возможную атаку дрона возле станции, а также рост военной активности.
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