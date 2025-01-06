рф продовжує маніпулювати темою безпеки Запорізької АЕС - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростовує російські заяви про українські атаки на ЗАЕС. МАГАТЕ підтвердила вибухи та можливу атаку дрона біля станції, а також зростання військової активності.
кремль продовжує поширювати маніпулятивні звинувачення на адресу України в "провокації техногенної катастрофи" на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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У міноборони рф заявили про те, що українські БпЛА нібито атакували Запорізьку атомну електростанцію.
Подібними заявами кремль намагається перекласти відповідальність за всі безпекові ризики через окупацію ЗАЕС російськими військовими на Україну. Крім того, подібні звинувачення є частиною російського ядерного шантажу та залякування техногенною катастрофою,
Єдиним реальним фактором ядерної загрози на території України є російські окупаційні війська.
Нагадаємо
Команда МАГАТЕ повідомила про вибухи та можливу атаку дрона на тренувальний центр поблизу ЗАЕС 5 січня. Спостерігачі також зафіксували зростання військової активності в районі станції за останню добу.