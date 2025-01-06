рф продовжує маніпулювати темою безпеки Запорізької АЕС - ЦПД РНБО

кремль продовжує поширювати маніпулятивні звинувачення на адресу України в "провокації техногенної катастрофи" на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

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У міноборони рф заявили про те, що українські БпЛА нібито атакували Запорізьку атомну електростанцію.

Подібними заявами кремль намагається перекласти відповідальність за всі безпекові ризики через окупацію ЗАЕС російськими військовими на Україну. Крім того, подібні звинувачення є частиною російського ядерного шантажу та залякування техногенною катастрофою,