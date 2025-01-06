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рф продолжает манипулировать темой безопасности Запорожской АЭС - ЦПД СНБО

рф продолжает манипулировать темой безопасности Запорожской АЭС - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 2698 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опровергает российские заявления об украинских атаках на ЗАЭС. МАГАТЭ подтвердила взрывы и возможную атаку дрона возле станции, а также рост военной активности.

Кремль продолжает распространять манипулятивные обвинения в адрес Украины в «провокации техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали 

В минобороны рф заявили о том, что украинские БпЛА якобы атаковали  Запорожскую атомную электростанцию.

Подобными заявлениями кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину. Кроме того, подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и запугивания техногенной катастрофой,

- отмечает Центр противодействия дезинформации.

Единственным реальным фактором ядерной угрозы на территории Украины являются российские оккупационные войска.

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Напомним 

Команда МАГАТЭ сообщила о взрывах и возможной атаке дрона на тренировочный центр вблизи ЗАЭС 5 января. Наблюдатели также зафиксировали рост военной активности в районе станции за последние сутки.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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