рф продолжает манипулировать темой безопасности Запорожской АЭС - ЦПД СНБО

Кремль продолжает распространять манипулятивные обвинения в адрес Украины в «провокации техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В минобороны рф заявили о том, что украинские БпЛА якобы атаковали Запорожскую атомную электростанцию.

Подобными заявлениями кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину. Кроме того, подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и запугивания техногенной катастрофой, - отмечает Центр противодействия дезинформации.

Единственным реальным фактором ядерной угрозы на территории Украины являются российские оккупационные войска.

Напомним

Команда МАГАТЭ сообщила о взрывах и возможной атаке дрона на тренировочный центр вблизи ЗАЭС 5 января. Наблюдатели также зафиксировали рост военной активности в районе станции за последние сутки.