рф продолжает манипулировать темой безопасности Запорожской АЭС - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опровергает российские заявления об украинских атаках на ЗАЭС. МАГАТЭ подтвердила взрывы и возможную атаку дрона возле станции, а также рост военной активности.
Кремль продолжает распространять манипулятивные обвинения в адрес Украины в «провокации техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В минобороны рф заявили о том, что украинские БпЛА якобы атаковали Запорожскую атомную электростанцию.
Подобными заявлениями кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину. Кроме того, подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и запугивания техногенной катастрофой,
Единственным реальным фактором ядерной угрозы на территории Украины являются российские оккупационные войска.
Напомним
Команда МАГАТЭ сообщила о взрывах и возможной атаке дрона на тренировочный центр вблизи ЗАЭС 5 января. Наблюдатели также зафиксировали рост военной активности в районе станции за последние сутки.