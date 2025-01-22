Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия - МАГАТЭ
Киев • УНН
Иран имеет около 200 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что приближается к оружейному уровню на 90%. По критериям МАГАТЭ, этого достаточно для создания пяти ядерных боеприпасов при дальнейшем обогащении.
Уран, который имеет Иран, обогащен до 60% чистоты, что близко на 90% к урану, необходимому для создания ядерного оружия. Об этом заявил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
"Иран сейчас имеет около 200 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что приближается к примерно 90% оружейного уровня", - сказал Гросси.
Отмечается, что, согласно критерию Международного агентства по атомной энергии, эта цифра близка для достаточного материала, если его обогащать дальше, для пяти ядерных боеприпасов.
Напомним
В ноябре Иран объявил о запуске серии новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана из-за резолюции МАГАТЭ. Решение принято в ответ на осуждение Тегерана за отсутствие сотрудничества с агентством.