Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия - МАГАТЭ

Уран, который имеет Иран, обогащен до 60% чистоты, что близко на 90% к урану, необходимому для создания ядерного оружия. Об этом заявил Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

"Иран сейчас имеет около 200 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что приближается к примерно 90% оружейного уровня", - сказал Гросси.

Отмечается, что, согласно критерию Международного агентства по атомной энергии, эта цифра близка для достаточного материала, если его обогащать дальше, для пяти ядерных боеприпасов.

Напомним

В ноябре Иран объявил о запуске серии новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана из-за резолюции МАГАТЭ. Решение принято в ответ на осуждение Тегерана за отсутствие сотрудничества с агентством.