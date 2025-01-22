Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї - МАГАТЕ
Київ • УНН
Іран має близько 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що наближається до збройового рівня на 90%. За критеріями МАГАТЕ, цього достатньо для створення п'яти ядерних боєприпасів при подальшому збагаченні.
Уран, який має Іран, збагачений до 60% чистоти, що близько на 90% до урану, необхідного для вироблення ядерної зброї. Про це заявив Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters, передає УНН.
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"Іран наразі має близько 200 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що наближається до приблизно 90% збройового рівня", - сказав Гроссі.
Зазначається, що, згідно з критерієм Міжнародного агентства з атомної енергії, ця цифра близька для достатнього матеріалу, якщо його збагачувати далі, для п’яти ядерних боєприпасів.
Нагадаємо
У листопаді Іран оголосив про запуск серії нових вдосконалених центрифуг для збагачення урану через резолюцію МАГАТЕ. Рішення ухвалене у відповідь на засудження Тегерана за відсутність співпраці з агентством.