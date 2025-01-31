Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

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Военнослужащие КНДР были отведены с линии фронта после тяжелых потерь и дезорганизации. За три месяца их численность сократилась вдвое, но США предполагают возможность их возвращения после дополнительного обучения.

За три месяца численность северокорейцев на фронте российско-украинской войны сократилась - на протяжении нескольких недель, наемники из КНДР не были замечены на фронте. Американские чиновники предполагают, что военнослужащие КНДР нуждаются в дополнительном обучении и, возможно, их вернут линию фронта через некоторое время.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Северокорейские солдаты, которые присоединились к ВС РФ в битве против украинских войск, были отведены с линии фронта после того, как понесли тяжелые потери, пишет NYT со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Северокорейские войска не были замечены на фронте уже около двух недель, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

По данным Главнокомандующего ВС Украины, генерала Александра Сырского, - за три месяца численность северокорейцев на фронте сократилась вдвое. Хотя ранее прибытие около 11 000 северокорейских военных в РФ в ноябре 2024 года вызвало определенную тревогу в Украине, в частности среди союзников Украины на Западе.

Сейчас речь идет о дезорганизации в рядах военнослужащих из КНДР и отсутствии их сплоченности с российскими подразделениями - это также привело к потерям.

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С момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были оставлены на произвол судьбы, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить, по словам украинских чиновников и войск на передовой.

Американские чиновники делают вывод, что решение вывести северокорейские войска с линии фронта скорее всего не будет постоянным. 

Вполне возможно что северокорейцы могут вернуться после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.

- говорят представители США.

Тем временем украинские войска начали новое наступление в курской области рф, напоминает The New York Times. В прошлом году ВСУ смогли занять более 800 км российской территории, - впоследствии российским войскам удалось вернуть часть из этой площади.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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