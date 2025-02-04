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КНДРовцы не участвуют в боевых действиях на курщине - разведка Южной Кореи

КНДРовцы не участвуют в боевых действиях на курщине - разведка Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 9560 просмотра

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Северокорейские войска не участвуют в боевых действиях на Курщине с середины января. По данным разведки, причиной отвода войск КНДР могут быть значительные потери.

Северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки рф на курщине, как представляется, не участвуют в боевых действиях с середины января, сообщило во вторник разведывательное агентство Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Yonhap News.

Детали

Южнокорейская Национальная разведывательная служба (НРС) подтвердила разведывательные данные, которые согласуются с недавним сообщением The New York Times. Издание, ссылаясь на украинских и американских чиновников, отметило, что северокорейские солдаты, которые воевали вместе с российскими войсками против Украины, были отозваны с передовой в середине января из-за значительных потерь.

Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT31.01.25, 11:13 • 108213 просмотров

С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской курской области, участвуют в боевых действиях

- заявили в НРС.

Разведка Южной Кореи подтвердила эту информацию, отметив, что одной из возможных причин отсутствия северокорейских военных являются значительные потери. В то же время продолжаются усилия для установления точной причины их отвода.

Напомним 

Ранее издание The New York Times сообщало, что за три месяца численность северокорейцев на фронте российско-украинской войны сократилась - в течение нескольких недель, наемники из КНДР не были замечены на фронте. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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