КНДРовцы не участвуют в боевых действиях на курщине - разведка Южной Кореи

Северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки рф на курщине, как представляется, не участвуют в боевых действиях с середины января, сообщило во вторник разведывательное агентство Южной Кореи, пишет УНН со ссылкой на Yonhap News.

Детали

Южнокорейская Национальная разведывательная служба (НРС) подтвердила разведывательные данные, которые согласуются с недавним сообщением The New York Times. Издание, ссылаясь на украинских и американских чиновников, отметило, что северокорейские солдаты, которые воевали вместе с российскими войсками против Украины, были отозваны с передовой в середине января из-за значительных потерь.

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С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской курской области, участвуют в боевых действиях - заявили в НРС.

Разведка Южной Кореи подтвердила эту информацию, отметив, что одной из возможных причин отсутствия северокорейских военных являются значительные потери. В то же время продолжаются усилия для установления точной причины их отвода.

Напомним

Ранее издание The New York Times сообщало, что за три месяца численность северокорейцев на фронте российско-украинской войны сократилась - в течение нескольких недель, наемники из КНДР не были замечены на фронте.