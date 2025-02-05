Еще плюс 1140 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1140 оккупантов, 9 танков, 12 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 05 февраля Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - 844070 (+1140) человек ликвидировано

танков - 9947 (+9)

боевых бронированных машин - 20721 (+12)

артиллерийских систем - 22707 (+52)

РСЗВ - 1269 (0)

средства ППО - 1053 (0)

самолетов - 369 (0)

вертолетов - 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24102 (+99)

крылатые ракеты - 3054 (0)

корабли / катера - 28 (0)

подводные лодки - 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн - 36078 (+157)

специальная техника - 3735 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Северокорейские войска не участвуют в боевых действиях на Курщине с середины января. По данным разведки, причиной отвода войск КНДР могут быть значительные потери.

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