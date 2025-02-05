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Еще плюс 1140 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1140 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 12523 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1140 оккупантов, 9 танков, 12 ББМ и другую технику, общие потери рф достигают 844070 военных.

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1140 оккупантов, 9 танков, 12 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 05 февраля Генеральный штаб ВСУ, передает УНН

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 844070 (+1140) человек ликвидировано
    • танков - 9947 (+9)
      • боевых бронированных машин - 20721 (+12)
        • артиллерийских систем - 22707 (+52)
          • РСЗВ - 1269 (0)
            • средства ППО - 1053 (0)
              • самолетов - 369 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24102 (+99)
                    • крылатые ракеты - 3054 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 36078 (+157)
                            • специальная техника - 3735 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии04.02.25, 22:28 • 53713 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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